Se blinda la UASLP ante la creciente inseguridad

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la UASLP requiere la presentación de la credencial en lugar visible.

Por Leonel Mora

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Se blinda la UASLP ante la creciente inseguridad

En los temas de seguridad al interior de sus instalaciones, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que, a partir de este jueves 13 de noviembre, la presentación de una credencial vigente será obligatoria para acceder a escuelas, facultades, centros de investigación y otros espacios académicos propios.

Además, la credencial deberá ser portada en lugar visible, aunque también podrá ser presentada en formato digital. Para personas ajenas o visitantes también habrá nuevas disposiciones.

En un comunicado dirigido a su comunidad y a la sociedad en general, la institución estableció que portar y presentar la credencial será “requisito indispensable para ingresar a cualquier espacio universitario” y que esta medida es resultado del consenso de distintos sectores de la comunidad universitaria para fortalecer la seguridad, el control de acceso y la protección de quienes integran esta casa de estudios.

Quienes no cuenten todavía con su credencial, podrán acceder al mostrar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o licencia de conducir) y registrar su visita en la bitácora de control. Personal autorizado permitirá el ingreso una vez que los datos sean validados.

Personas ajenas y visitantes, como proveedores, invitados, pacientes, prestadores de servicios y estudiantes de otras instituciones, también deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía y realizar el registro correspondiente.

La Universidad enfatizó que este procedimiento no tiene un carácter restrictivo, sino preventivo y colaborativo, y con él se busca proteger el patrimonio institucional, salvaguardar la integridad de las personas y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre todos los sectores que conforman la comunidad UASLP.

