Se blinda la UASLP ante la creciente inseguridad

En los temas de seguridad al interior de sus instalaciones, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que, a partir de este jueves 13 de noviembre, la presentación de una credencial vigente será obligatoria para acceder a escuelas, facultades, centros de investigación y otros espacios académicos propios.

Además, la credencial deberá ser portada en lugar visible, aunque también podrá ser presentada en formato digital. Para personas ajenas o visitantes también habrá nuevas disposiciones.

En un comunicado dirigido a su comunidad y a la sociedad en general, la institución estableció que portar y presentar la credencial será “requisito indispensable para ingresar a cualquier espacio universitario” y que esta medida es resultado del consenso de distintos sectores de la comunidad universitaria para fortalecer la seguridad, el control de acceso y la protección de quienes integran esta casa de estudios.

Quienes no cuenten todavía con su credencial, podrán acceder al mostrar una identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o licencia de conducir) y registrar su visita en la bitácora de control. Personal autorizado permitirá el ingreso una vez que los datos sean validados.

Personas ajenas y visitantes, como proveedores, invitados, pacientes, prestadores de servicios y estudiantes de otras instituciones, también deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía y realizar el registro correspondiente.

La Universidad enfatizó que este procedimiento no tiene un carácter restrictivo, sino preventivo y colaborativo, y con él se busca proteger el patrimonio institucional, salvaguardar la integridad de las personas y fomentar una cultura de corresponsabilidad entre todos los sectores que conforman la comunidad UASLP.