Se cancela una feria por falta de agua

En Villa de Reyes primero se reforzará el sistema de abasto popular, señala el alcalde

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
La falta de agua en distintas zonas en el municipio de Villa de Reyes obligó al Ayuntamiento a suspender la octava edición de la Feria Regional del Queso, uno de los eventos más representativos del municipio. La decisión busca destinar recursos y trabajos para el suministro del servicio en la cabecera municipal y varias comunidades.

Ayuntamiento prioriza reforzar sistema hidráulico

El alcalde Ismael Hernández Martínez informó que, ante las fallas en el abastecimiento, la administración municipal optó por concentrar esfuerzos en fortalecer la infraestructura hidráulica antes que organizar una celebración de gran convocatoria.

Actualmente se realizan intervenciones para reforzar el sistema de agua potable en localidades como Granjas, San Martín y la Presa del Organito, donde el objetivo es mejorar la distribución del líquido y reducir los problemas de desabasto que enfrentan las familias.

Proyectos para mejorar el abastecimiento en Villa de Reyes

Dentro de los proyectos contemplados, señaló, se encuentra la reperforación del pozo ubicado en el Conalep, una fuente que durante años abasteció a una parte importante de la población, pero que con el tiempo dejó de operar con la misma eficiencia.

Por ahora, sostuvo Hernández Martínez la Feria Regional del Queso quedará pospuesta hasta nuevo aviso mientras continúan las acciones para reforzar el sistema de agua potable en el municipio.

