Se cancela una feria por falta de agua
En Villa de Reyes primero se reforzará el sistema de abasto popular, señala el alcalde
La falta de agua en distintas zonas en el municipio de Villa de Reyes obligó al Ayuntamiento a suspender la octava edición de la Feria Regional del Queso, uno de los eventos más representativos del municipio. La decisión busca destinar recursos y trabajos para el suministro del servicio en la cabecera municipal y varias comunidades.
Ayuntamiento prioriza reforzar sistema hidráulico
El alcalde Ismael Hernández Martínez informó que, ante las fallas en el abastecimiento, la administración municipal optó por concentrar esfuerzos en fortalecer la infraestructura hidráulica antes que organizar una celebración de gran convocatoria.
Actualmente se realizan intervenciones para reforzar el sistema de agua potable en localidades como Granjas, San Martín y la Presa del Organito, donde el objetivo es mejorar la distribución del líquido y reducir los problemas de desabasto que enfrentan las familias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Proyectos para mejorar el abastecimiento en Villa de Reyes
Dentro de los proyectos contemplados, señaló, se encuentra la reperforación del pozo ubicado en el Conalep, una fuente que durante años abasteció a una parte importante de la población, pero que con el tiempo dejó de operar con la misma eficiencia.
Por ahora, sostuvo Hernández Martínez la Feria Regional del Queso quedará pospuesta hasta nuevo aviso mientras continúan las acciones para reforzar el sistema de agua potable en el municipio.
no te pierdas estas noticias
Buscarán sancionar difusión de contenido sexual con IA en SLP
Redacción
Plantean penas de 3 a 6 años.
Advierten periodo crítico de incendios en la zona centro de SLP
Redacción
Van 53 incendios en el estado, 35 en la región centro.
"Plan B" de Sheinbaum "balconea" a las y los diputados de SLP
Pulso Online
Cada congresista cuesta a los potosinos más de 12 millones de pesos anuales y son 27