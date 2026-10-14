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Se confunde el ruidazo de motocicletas con balazos

Por Rolando Morales

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Se confunde el ruidazo de motocicletas con balazos
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      El ruido de motocicletas con escapes modificados ha provocado reportes ciudadanos por presuntas balaceras en distintas colonias de San Luis Potosí, debido a que el estruendo de estos vehículos puede confundirse con detonaciones de armas de fuego, reconoció José Adolfo Ortiz Ibáñez, director general de Policía Vial y Movilidad del Ayuntamiento capitalino.

      El funcionario explicó que algunos motociclistas retiran los dispositivos que reducen el ruido del motor, lo que genera los llamados escapes abiertos. Esta práctica está sancionada por el Reglamento de Tránsito, que en su artículo 128, fracción VI, prohíbe circular con vehículos que produzcan ruidos excesivos por modificaciones al sistema de audio original o al escape. La fracción XIII también prohíbe generar ruidos excesivos, molestos o insultantes con el escape o el claxon.

      La multa por modificar el sistema original de escape para producir ruido excesivo es de seis Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 703.86 pesos. Ortiz Ibáñez señaló que una de las zonas donde más se presenta esta práctica es el norte de la ciudad, particularmente en el sector de Los Magueyes, cerca del periférico, aunque también se han detectado casos en el sur, en menor medida. 

      Las quejas llegan a la corporación mediante los chats de los comités ciudadanos, donde los vecinos reportan posibles balaceras que, en algunos casos, terminan relacionadas con motocicletas que circulan con escapes modificados. Aunque la Policía Vial ha aplicado algunas sanciones, el director reconoció que resulta complicado ubicar a los responsables, pues suelen pasar rápidamente por las calles y, cuando llegan las unidades, ya no se encuentran en el lugar.

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      El problema del ruido excesivo también incluye vehículos con equipos de sonido a alto volumen. En estos casos, la Policía Vial puede intervenir conforme al Reglamento de Tránsito, mientras que la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos tiene atribuciones para atender los niveles excesivos de ruido en viviendas, departamentos, negocios y establecimientos.

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