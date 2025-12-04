logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Se consolida San Luis como gran referente mundial del ciclismo

El pelotón del Gran Fondo New York recorrerá calles y carreteras de la capital este domingo

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Se consolida San Luis como gran referente mundial del ciclismo

Al presentar la etapa San Luis Potosí del Gran Fondo New York Championship North América (GFNY), a desarrollarse el 6 y 7 de diciembre, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos remarcó la relevancia de esta justa, una de las más competitivas y de alta calidad, que permite continuar con el impulso turístico de San Luis Capital con esta gran fiesta del ciclismo. 

El alcalde de San Luis Potosí resaltó la confianza para llevar a cabo este gran evento internacional, que se suma a las cinco justas de impacto nacional y mundial realizadas por la actual administración. 

En cuanto al GFNY, detalló que más del 40 por ciento de quienes participan vienen de otras ciudades del país y del extranjero. “Esto dejará una gran derrama económica, debido a que se promocionó a nivel internacional”. 

En su intervención, el representante del Gran Fondo de New York en México, Shaun Grand, subrayó el respaldo del Gobierno Municipal y sus distintas dependencias para que esta carrera se realice por primera vez en México. Puntualizó que para este evento se esperan ciclistas de 25 diferentes países, debido a que otorga puestos para la edición de Nueva York de este evento, además de otras competencias nacionales. También habrá una ruta infantil con la participación de más de 300 niñas y niños en la Plaza del Carmen. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al tomar la palabra, el embajador del GFNY México, el legendario ciclista Raúl Alcalá Gallegos resaltó las gestiones del Alcalde Enrique Galindo Ceballos para traer este evento de alta calidad, “y más siendo San Luis Potosí la Capital nacional del ciclismo, con un intenso impulso al turismo deportivo”. 

El director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina detalló que el GFNY está abierto a todos los niveles de condición física y a cualquier atleta mayor de 18 años. 

La etapa San Luis Capital superará las 2 mil personas participantes.

