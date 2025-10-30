Se debe reforzar la seguridad bancaria: Badillo Moreno

Luego del asalto a un cuentahabiente bancario en Plaza Sendero, quien fue despojado de 200 mil pesos en efectivo, el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, informó que presentará un punto de acuerdo “de acción inmediata” para reforzar la seguridad bancaria en San Luis Potosí.

Como presidente de la Comisión Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, expresó que “lo sucedido es una situación que no podemos tolerar.

Cuando dos hombres armados se llevan 200 mil pesos a plena luz del día, lo que queda es una terrible sensación de vulnerabilidad.

La ciudadanía tiene el derecho de ir al banco sin miedo a ser asaltada. Es un tema de seguridad, pero también de dignidad”, dijo el legislador.

El punto de acuerdo que Badillo Moreno presentará, incluirá al menos cuatro puntos esenciales: Primero, realizar Operativos de Presencia Fija: “Necesitamos establecer puntos de vigilancia permanentes con unidades y elementos en las entradas y salidas de las sucursales bancarias, especialmente en plazas concurridas. La presencia policial debe ser un factor de disuasión constante”.

Como segundo punto, la Vigilancia Estratégica en Fechas Clave: “La vigilancia debe reforzarse al máximo los días de quincena y cierre de mes. Sabemos que el riesgo aumenta en esos periodos y la estrategia de seguridad debe ajustarse a esa realidad”, agregó el diputado.

Como tercer punto, una mejor Coordinación Policial: “Es fundamental que las distintas corporaciones, la Guardia Civil Estatal y las Policías Municipales, trabajen de manera coordinada para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier emergencia y para atrapar a estos delincuentes antes de que escapen”.

Y como cuarto punto, el uso de Tecnología Funcional: “Si en un centro comercial con tantas cámaras, no se puede seguir la ruta de escape de los asaltantes, esas herramientas no están cumpliendo su función. La autoridad podría ayudar a revisar y garantizar que todos los sistemas de videovigilancia de plazas y bancos, estén funcionando al 100 por ciento y aportando información útil para cualquier investigación”.

Finalmente, el legislador dijo que “la seguridad de los cuentahabientes es una prioridad. Estaré vigilante y presionando a las autoridades hasta que veamos un verdadero cambio y la tranquilidad regrese a las calles y a los bancos de San Luis Potosí”.