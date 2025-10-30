Atrapan a hombre y mujer con droga

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa operativos en cada uno de los 59 municipios de la entidad para contar con espacios seguros y sin sustancias nocivas que dañan a nuestra juventud.

En la localidad de Salitral de Carreras del municipio de Villa de Ramos, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Javier “N” de 30 años, quien fue asegurado con nueve dosis de “cristal” y dos dosis de cocaína.

La coordinación efectiva con el Ejército mexicano en el oriente de la zona metropolitana permitió la captura de Claudia “N” de 27 años, en la colonia Los Álamos, señalada de llevar consigo ocho dosis de “cristal”.

Los presuntos, vinculados a actividades que laceran a las y los potosinos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, como parte de la estrategia contundentes para seguir en la construcción de un Potosí sin límites.

