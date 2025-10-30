logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a hombre y mujer con droga

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Atrapan a hombre y mujer con droga

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado implementa operativos en cada uno de los 59 municipios de la entidad para contar con espacios seguros y sin sustancias nocivas que dañan a nuestra juventud.

En la localidad de Salitral de Carreras del municipio de Villa de Ramos, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Javier “N” de 30 años, quien fue asegurado con nueve dosis de “cristal” y dos dosis de cocaína.

La coordinación efectiva con el Ejército mexicano en el oriente de la zona metropolitana permitió la captura de Claudia “N” de 27 años, en la colonia Los Álamos, señalada de llevar consigo ocho dosis de “cristal”.

Los presuntos, vinculados a actividades que laceran a las y los potosinos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, como parte de la estrategia contundentes para seguir en la construcción de un Potosí sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento
Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

Localizan armas en presunto campo de adiestramiento

SLP

Redacción

El inmueble ubicado en los límites con el estado de Nuevo León

Menores provocan incendio en baldío
Menores provocan incendio en baldío

Menores provocan incendio en baldío

SLP

Redacción

Alarmó a habitantes de las calles aledañas

Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano
Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

Encuentran sin vida a un hombre golpeado en Ébano

SLP

Redacción

Apresan a dos hombres por violencia familiar
Apresan a dos hombres por violencia familiar

Apresan a dos hombres por violencia familiar

SLP

Redacción