Se descarta arbolar Plaza de Fundadores
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El proyecto para colocar arbolado en la Plaza de Fundadores fue descartado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí debido a las restricciones relacionadas con la conservación del entorno histórico y las condiciones estructurales de la explanada, informó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.
El funcionario explicó que la propuesta enfrentó observaciones similares a las de otros proyectos que requieren autorización en espacios patrimoniales. Señaló que la instalación de árboles habría afectado la visibilidad de elementos arquitectónicos emblemáticos de la zona, entre ellos los Arcos Ipiña y la fachada del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Azuara indicó que durante la actual administración también se analizó una alternativa consistente en colocar sombrillas y mesas para generar áreas de sombra en la plaza. Sin embargo, reconoció que esa opción tampoco resultó viable debido a su posible impacto visual sobre las fachadas históricas del lugar.
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