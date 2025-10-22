Se deslinda la FUP de presunto violador

La presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud Torres, aclaró que las personas implicadas en el reciente caso de presunta violación en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no forman parte de la estructura de la federación. Añadió que el representante oficial de la FUP en esa facultad es Luis Jaime.

Jonguitud señaló que algunas notas difundieron información incorrecta al vincular a los implicados con la presidencia de la FUP. “No formaban parte de la estructura de lo que es presidencia de la federación”, explicó. Aunque no conoce personalmente a los involucrados, aseguró que la federación seguirá apoyando al estudiantado.

Desde el inicio del conflicto, la presidenta ha participado en reuniones con la Vicefiscalía General del Estado y en asambleas con estudiantes de Derecho. Además, señaló que la FUP trabaja en la elaboración de un pliego petitorio unificado que reúna demandas de seguridad de distintas facultades para presentarlo ante la rectoría.

Respecto al paro y las movilizaciones estudiantiles, indicó que continuarán hasta que se garantice la seguridad en la universidad, y que las acciones se mantienen de manera pacífica. Sobre la víctima, aclaró que no ha tenido contacto directo para respetar su proceso, aunque la invitación a dialogar sigue abierta.

Jonguitud reconoció que las denuncias de acoso y violencia no se limitan a la Facultad de Derecho, sino que también se han registrado casos en Economía, Psicología y Enfermería, lo que ha impulsado la participación y solidaridad de distintas facultades en el movimiento estudiantil. “Este movimiento ya no se envuelve solo de una facultad; es un problema número uno en la universidad”, concluyó.