Se exponen a una sanción federal en SGS

Si siguen tirando basura en el tiradero a cielo abierto de El Zapote, en Soledad de Graciano Sánchez, es seguro que el Ministerio Público Federal tomará conocimiento del hecho, porque hay una orden de clausura total, advirtió Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización civil México, Comunicación y Ambiente.

Clausura y normativas aplicadas

El tiradero fue clausurado desde el año pasado, y se suma a otros treinta que se encuentran en las mismas condiciones en diferentes partes del país, por incumplimiento a las siete restricciones de la Norma Oficial Mexicana 083 Semarnat 2003.

Las siete restricciones que señala al tiradero ubicado en Soledad de Graciano Sánchez se refieren al riesgo de contaminación de fuentes de agua, la clasificación como zona inundable, restricción por estar próximo a zonas de áreas naturales protegidas, encontrarse cerca de zonas de agrietamiento, hallarse sin restricción alguna sobre mantos acuíferos utilizados para abastecimiento de agua potable, cerca de áreas de alto valor histórico y cerca de áreas de inestabilidad del suelo.

Denuncias y advertencias de autoridades

Precisa que además, "es tan simple como un mugroso tiradero que está mal ubicado, de entrada no cumple con la norma" y se le usa "desde hace quién sabe cuántos años, cuando los municipios permitían tirar en todos lados".

Recordó que en 2008 o 2009 ya había una denuncia en contra de ese tiradero "y hasta unos marranos salen ahí en el tiradero", denuncia que dijo que tiene documentada por una nota periodística del periódico Pulso.

"Y ahora están ignorando hasta la federación... ¿pues qué se creen que quiénes son? ¿por qué? ¿Cómo el presidente municipal y otras personas ignoran las resoluciones de la Federación?... La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es el instrumento federal de vigilancia... ya para arriba no hay más".