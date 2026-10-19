Se ha considerado que la capital deje el Interapas

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La participación del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, en la última sesión de la Junta de Gobierno del Interapas, no estuvo acompañada de una solicitud formal para desincorporar al municipio del organismo, pese a las mesas de trabajo que se realizaron durante semanas para analizar la propuesta, así lo informó el alcalde capitalino y presidente de la Junta de Gobierno, Enrique Galindo Ceballos,

Galindo Ceballos sostuvo que las declaraciones públicas y los comunicados sobre una posible separación, no sustituyen los procedimientos oficiales necesarios para iniciar la desincorporación. Añadió que el Ayuntamiento capitalino, también ha considerado un escenario en el que San Luis Potosí, deje el organismo, debido a que, según afirmó, la capital tiene una cartera vencida menor y sus usuarios cumplen con el pago del agua, además de que sus aportaciones contribuyen a sostener el servicio en Soledad y Villa de Pozos. Sin embargo, aclaró que no ha iniciado ningún trámite ni tiene intención de hacerlo por ahora.

El edil advirtió que una eventual separación tendría consecuencias técnicas, jurídicas y financieras, pues el Interapas, es un organismo intermunicipal cuya infraestructura se desarrolló para atender a una región integrada por San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos. Las redes de distribución y drenaje operan de manera conjunta, con fuentes de abastecimiento, pozos, presas y plantas de tratamiento distribuidos entre distintos municipios, lo que complicaría dividir las responsabilidades y garantizar la continuidad del servicio.

A estas dificultades se sumaría el reparto de las obligaciones económicas del organismo. Galindo indicó que cada municipio, tendría que asumir una parte de la deuda, incluidos los compromisos con proveedores, además de definir quién conservaría la propiedad de los pozos, los títulos de concesión y las obligaciones por derechos de extracción. También quedaría pendiente determinar qué ocurriría con los trabajadores del Interapas, desde una posible reasignación hasta liquidaciones o nuevas contrataciones, asuntos que, dijo, requieren un análisis antes de tomar cualquier decisión.

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