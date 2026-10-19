logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se incrementan solicitudes para bancos de materiales

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Se incrementan solicitudes para bancos de materiales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la actualidad, incrementó 200 por ciento las solicitudes para la apertura de bancos de materiales y otros giros empresariales, informó Sonia 

      Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

      Atribuyó el aumento de peticiones de compañías al impulso de obra pública en los diferentes niveles gubernamentales, por ejemplo, en el ámbito estatal la construcción de carreteras al interior del estado.

      Aseguró que el otorgamiento de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), se autoriza una vez que los peticionarios cumplen con las disposiciones previstas en el Reglamento y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Inclusive, muchas de las veces tienen que tener un primer permiso de Semarnat, porque pudiese a veces afectar terrenos forestales. Entonces sí tenemos mucho cuidado con los permisos que se dan; se les pide una fianza, vemos el estudio para evaluarlo y sí se han incrementado mucho", externó.

      Subrayó que la Segam no solo autoriza la utilización de predios para la explotación de materiales, sino también que las chatarreras y empresas dedicadas al manejo de residuos industriales estén sujetos a la norma ecológica.

      De acuerdo con un reporte mensual de la Segam, en este mes siete empresas presentaron solicitudes de MIA, de las cuales cuatro buscan explotación de bancos de materiales y tres de otro tipo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Diputados cuestionan al CEEPAC por alza de 70% en su gasto para 2027
      Diputados cuestionan al CEEPAC por alza de 70% en su gasto para 2027

      Diputados cuestionan al CEEPAC por alza de 70% en su gasto para 2027

      SLP

      Pulso Online

      Luis Felipe Castro y Carlos Arreola señalaron que exigirán el desglose peso por peso

      Seis proyectos potosinos clasifican a la etapa nacional de la FEMECI 2027
      Seis proyectos potosinos clasifican a la etapa nacional de la FEMECI 2027

      Seis proyectos potosinos clasifican a la etapa nacional de la FEMECI 2027

      SLP

      Redacción

      El Copocyt dio a conocer las propuestas de educación media superior y superior seleccionadas

      Choque y volcadura en avenida Himno Nacional
      Choque y volcadura en avenida Himno Nacional

      Choque y volcadura en avenida Himno Nacional

      SLP

      Redacción

      El conductor de un automóvil compacto perdió el control

      Consumidores regatean precio de artesanias y alimentos
      Consumidores regatean precio de artesanias y alimentos

      Consumidores regatean precio de artesanias y alimentos

      SLP

      Rubén Pacheco

      Se destaca la importancia de valorar el trabajo de siembra y elaboración de artesanías.