Se mantienen estables cinco delitos en Pozos

A reserva de que la Guardia Civil de Villa de Pozos confirme las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los cinco delitos más denunciados en esta demarcación siguen siendo, en orden descendente, el narcomenudeo; la violencia familiar; el daño a la propiedad; el robo sin violencia, y las lesiones dolosas.

La frecuencia y tendencia de estas conductas delictivas se han mantenido prácticamente constantes al menos desde enero al corte de septiembre de 2025. En el acumulado del año, destacan el narcomenudeo y la violencia familiar como los únicos dos delitos que superan las 200 denuncias, con 270 y 205 respectivamente, mientras que el daño a la propiedad; el robo sin violencia y las lesiones dolosas acumulan 68, 65 y 61 denuncias respectivamente.

El resto de los delitos del fuero común, es decir, aquellos que competen a la autoridad municipal, no pasa de 50 denuncias o menos e, incluso, hay numerosas categorías delictivas que aparecen con cero denuncias en la base de datos del SNSP.

En la cuenta de delitos por mes de referencia, enero, mayo y julio son los que acumularon mayor número de denuncias, con 111,111 y 113 respectivamente, mientras que los más bajos fueron febrero con 85 denuncias, y junio con 80. Los últimos tres meses del registro anual, hasta ahora, no han bajado de la línea de las 100 denuncias: julio con 113; agosto con 103 y septiembre con 106 denuncias.

