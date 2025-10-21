logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se mantienen estables cinco delitos en Pozos

Por Leonel Mora

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Se mantienen estables cinco delitos en Pozos

A reserva de que la Guardia Civil de Villa de Pozos confirme las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los cinco delitos más denunciados en esta demarcación siguen siendo, en orden descendente, el narcomenudeo; la violencia familiar; el daño a la propiedad; el robo sin violencia, y las lesiones dolosas.

La frecuencia y tendencia de estas conductas delictivas se han mantenido prácticamente constantes al menos desde enero al corte de septiembre de 2025. En el acumulado del año, destacan el narcomenudeo y la violencia familiar como los únicos dos delitos que superan las 200 denuncias, con 270 y 205 respectivamente, mientras que el daño a la propiedad; el robo sin violencia y las lesiones dolosas acumulan 68, 65 y 61 denuncias respectivamente.

El resto de los delitos del fuero común, es decir, aquellos que competen a la autoridad municipal, no pasa de 50 denuncias o menos e, incluso, hay numerosas categorías delictivas que aparecen con cero denuncias en la base de datos del SNSP.

En la cuenta de delitos por mes de referencia, enero, mayo y julio son los que acumularon mayor número de denuncias, con 111,111 y 113 respectivamente, mientras que los más bajos fueron febrero con 85 denuncias, y junio con 80. Los últimos tres meses del registro anual, hasta ahora, no han bajado de la línea de las 100 denuncias: julio con 113; agosto con 103 y septiembre con 106 denuncias. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica
Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

Realizan en el IMSS otra donación multiorgánica

SLP

Redacción

Familia de un hombre de 38 años decide regalar vida a desconocidos

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC
Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

Urge crear un Sistema Estatal de Cuidados: MC

SLP

Samuel Moreno

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino
Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

Clausuran bar y desactivan un baile clandestino

SLP

Flor Martínez

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo
Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

Aplicarán vacuna vs. influenza y neumococo

SLP

Flor Martínez