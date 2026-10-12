Se solidariza la Iglesia con las buscadoras

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Luego de que la Conferencia del Episcopado Mexicano entregó su propia versión de las desapariciones en México al Papa León XIV, siguiendo las acciones del grupo de Diálogo Nacional por la Paz, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe confirmó que la Arquidiócesis acompañaría acciones como la colocación de buzones para reporte de desaparecidos.

Dijo que esta acción de toma de nota que se va extendiendo cada vez más en las parroquias y en las comunidades y que se ha encabezado a través del Diálogo Nacional por la Paz, permitiría acompañar y buscar la forma de ver cómo se apoyaría una situación de este tipo, es decir, la apertura de

los buzones.

Recordó que los obispos llevaron el contenido de lo que se sabe ante el Papa, expresando la solidaridad con las personas que han sufrido de una u otra manera

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esas condiciones.

Dijo que a la iglesia católica le duele cada caso de una persona desaparecida sin importar si es creyente o no creyente, se esté o no de acuerdo con diversas situaciones.

Agregó que a partir de los grupos de familias o madres buscadoras, se podría concretizar una generación de buzones.

Explicó que la iglesia católica hace lo necesario, ora por ellos, y hace lo necesario para solidarizarse y acompañarles, y si esa es una oportunidad, a través de los medios y organismos citados, la iglesia católica estará pendiente.