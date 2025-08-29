Secretaría de Cultura festejó a los abuelitos

Este 28 de agosto México celebró el Día de los Abuelos, una fecha conmemorativa que reconoce la importancia de las personas mayores dentro del núcleo familiar, complementando las celebraciones del Día de la Madre y del Día del Padre.

En la capital, la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado celebró el día con una jornada cultural y de salud, reconociendo la contribución que hacen a la construcción de una mejor sociedad y a las familias.

Se reconoció a tres personas adultas mayores por su trayectoria a favor de la cultura y la sociedad, a Rosa María Martínez, María del Refugio Gómez Reséndiz y Rosa María Sánchez Martínez.

Desde la mañana se llevaron a cabo presentaciones artísticas, talleres, concursos, rifas, regalos, se instalaron módulos de atención a la salud y mesas de actividades de fomento a la lectura, gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura, los Servicios de Salud, el DIF, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, el ISSSTE y otras instancias y organismos públicos descentralizados.

La jornada también puso en evidencia un tema social relevante: la situación de la población adulta mayor y su participación dentro de las entidades y municipios del país.

En el caso de Soledad de Graciano Sánchez, la proporción de adultos mayores ha ido disminuyendo en los últimos años. De acuerdo con datos del Inegi, en el Censo 2020, en Soledad de Graciano Sánchez había 25 mil 797 personas de 60 años o más, lo que representa aproximadamente el 7.77% de la población total del municipio, que ascendía a 332 mil 072 habitantes en ese año.

Entre las problemáticas que enfrentan en Soledad de Graciano Sánchez se encuentra la escasez de medicamentos en los hospitales públicos, además, el abandono por parte de familiares o personas cercanas ha generado vulnerabilidad en este sector, que requiere cuidados y acompañamiento constante.