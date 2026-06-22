Chocan motociclistas; dos lesionados graves

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RIOVERDE.- Choque entre motociclistas deja como saldo dos personas lesionadas, accidente que se generó en el Ejido del Refugio.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Emiliano Zapata, esquina con Aldama en el Ejido del Refugio, el percance se originó por el exceso de velocidad de los motociclistas y la falta de precaución.

En la citada esquina de las mencionadas calles, dos motociclistas chocaron, cayendo de la unidad y sufriendo varias lesiones.

De inmediato se pidió el apoyo de las corporaciones de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, que diagnosticaron la gravedad de las lesiones sufridas por parte de los conductores de las motocicletas.

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Los lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital del IMSS Bienestar, debido a la gravedad de las lesiones.

Los lesionados fueron atendidos de manera urgente por los galenos, que solo dijeron que esperaban poder tranquilizarlos y recuperaran su salud.