Sector comercial en SGS concluirá el año con crecimiento del 40%

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El cierre de 2026, perfila un crecimiento acelerado del sector comercial y de servicios en Soledad, impulsado por la apertura de nuevas tiendas de conveniencia, autoservicios y establecimientos locales de acuerdo con el director de Desarrollo Económico del gobierno municipal, Héctor Xavier Andrade Ovalle.

Dijo que en reunión con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco -ServyTur) se reportó un aumento significativo en la apertura de establecimientos en este municipio, que en su estimación podría rondar entre 30 y 40 por ciento, aunque sin precisar el periodo o universo de referencia usado para esa medición.

Mencionó que el avance es visible en corredores como avenida San Pedro, el centro histórico y el eje de la carretera a Rioverde, donde cadenas y franquicias han encontrado condiciones favorables para instalarse.

El crecimiento es especialmente notorio en las tiendas de conveniencia: El grupo FEMSA (con tiendas Oxxo y BARA) mantiene una expansión sostenida, mientras que Tiendas 3B prevé abrir entre 10 y 12 sucursales este año. En el ámbito de permisos municipales, entre 10 y 12 establecimientos ya están en proceso avanzado y el resto se consolidará en los últimos meses.

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Un dato relevante es que más del 80 por ciento del empleo generado por estas tiendas es ocupado por mujeres, con la intención de que trabajen cerca de sus viviendas para mejorar su calidad de vida. La estrategia busca que las soledenses tengan acceso a ingresos formales sin desplazamientos largos, lo que facilita estudiar, realizar actividades recreativas o convivir con sus familias.