Anticipan baja de empleos para el resto del año
La causa es que la economía se desacelera: Aguilar Ordaz
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Para el segundo semestre del año se avizora una desaceleración de la economía, pues en el sector industrial no se han dado nuevas contrataciones y la rotación se mantiene a la baja, aseguró el director de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac) Vicente Aguilar Ordaz.
Aderiac prevé desaceleración económica en sector industrial
El consultor dijo en entrevista que si bien la situación ha obligado a suspender los contratos, también es un hecho que los trabajadores se mantienen alertas en caso de cualquier situación que pudiera tornarse crítica.
Luego de tres meses consecutivos en la disminución del empleo, el representante del organismo empresarial dijo que hasta ahora no hay indicios de mejora en la generación de empleo.
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Expectativas y contexto para el último trimestre
Por el contexto de fin de año y la proximidad de las celebraciones navideñas, el entrevistado dijo esperar que el último trimestre haya un pequeño repunte, pero hasta ahora solo hay incertidumbre.
Aseguró que ha estado en contacto con algunos economistas financieros, los que le reportan que "se está previendo que la baja en las contrataciones ocurrirá el resto del año y que si hubiera un repunte, ocurriría hasta 2027".
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