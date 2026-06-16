Capacitará Sedesore a delegados tras caso de despensas en el PVEM

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La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) reforzará la supervisión de sus delegados y aplicará nuevas capacitaciones en materia electoral rumbo al proceso de 2027, luego de la suspensión de un funcionario señalado por resguardar de manera irregular apoyos alimentarios en una sede del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La titular de la dependencia, María del Rosario Martínez Galarza, aseguró que el caso detectado es el único registrado hasta el momento y confirmó que el delegado involucrado permanece suspendido de sus funciones, sin posibilidad de participar en eventos oficiales ni en actividades relacionadas con la entrega de programas sociales.

La funcionaria explicó que, tras el incidente, la dependencia mantiene una revisión constante de las publicaciones y actividades que realizan los delegados en redes sociales, con el objetivo de verificar que cumplan con los lineamientos institucionales. Advirtió que cualquier servidor público que incumpla las instrucciones emitidas por el gobernador del estado será sujeto a sanciones, incluida la suspensión.

Respecto al blindaje de los programas sociales durante el próximo proceso electoral, Martínez Galarza señaló que la dependencia atenderá los protocolos que establezcan las autoridades electorales a través de la Secretaría General de Gobierno. Entre las medidas previstas se encuentran ajustes en la imagen de los apoyos alimentarios, restricciones en mensajes institucionales y la prohibición de que funcionarios en campaña participen en la entrega de beneficios.

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