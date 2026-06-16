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SLP logra 128 medallas en CONADE 2026

La delegación potosina terminó en el lugar 16 del medallero nacional y superó los resultados obtenidos en 2025.

Por Pulso Online

Junio 16, 2026 01:38 p.m.
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Atletas potosinos en CONADE.

Atletas potosinos en CONADE.

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      San Luis Potosí concluyó su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2026 con un total de 128 medallas y el lugar 16 en el medallero nacional, mejorando su desempeño respecto a la edición anterior.

      La delegación potosina obtuvo 36 medallas de oro, 43 de plata y 49 de bronce, además de incrementar en siete las preseas doradas conseguidas en comparación con 2025.

      Entre los resultados más destacados se encuentra el primer lugar nacional por estados en karate y el segundo sitio en racquetbol, disciplinas que contribuyeron al avance de la entidad dentro de la clasificación nacional.

      Las y los atletas potosinos compitieron en 23 disciplinas, logrando resultados relevantes a nivel individual y por equipos.

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      Entre las actuaciones más sobresalientes figura la de Paloma Palacios, quien obtuvo ocho medallas durante la justa nacional. También destacó Sofía Ling Chen Castillo con tres preseas de oro, además de los resultados alcanzados por Valeria Juárez y Orlando Reyna.

      De acuerdo con la información oficial, la participación de la delegación estatal permitió superar el número de medallas obtenido en la edición anterior y mejorar la posición de San Luis Potosí en el medallero nacional de la máxima competencia deportiva juvenil del país.

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