Sefin: sí hay ahorros para municipios

Aunque no precisó cuánto recurso podría facilitar a los ayuntamientos que solicitaron préstamos, a fin de cubrir pagos de fin de año, Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), confirmó que el Gobierno del Estado cuenta con una bolsa para poder apoyar a los municipios.

El pasado 1 de diciembre, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona reportó que 11 municipios solicitaron préstamos al Gobierno del Estado para pagar el aguinaldo de los trabajadores, cuyo monto en conjunto asciende a 120 millones de pesos. "Siempre hacemos un ahorrito, una bolsita, porque al final es una mala práctica, pero pues ya sabemos y el gobernador siempre ha sido muy interesado en que sus ayuntamientos puedan salir adelante y más en este tipo de compromisos. Entonces sí hay una bolsita ahí", declaró García Vidal.

Para evitar que se repita la misma inconsistencia en el ejercicio fiscal 2026, ofreció una capacitación constante a las presidencias municipales, porque todo depende de mantener un manejo correcto de sus finanzas.

Advirtió que muchas alcaldías no comprenden la compensación de las participaciones federales, pues si bien existe una calendarización establecida, en ocasiones se registran excedentes.

"No traigo el listado completo. Han sido varios. Te puedo comentar que han pedido desde 4 millones, un millón, 500 mil pesos. En fin, han sido diferentes las cantidades", concluyó la entrevistada.