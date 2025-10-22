SEGE: es necesaria ley de equilibrio en derechos de escolares

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno 2021-2027, el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, presentó un balance de los casos de abuso de autoridad, discriminación y abuso sexual registrados en instituciones educativas de San Luis Potosí.

El funcionario informó que, estadísticamente, se tienen 11 casos de personal cesado, aunque en total 33 casos han recibido algún tipo de sanción. Explicó que en los demás casos, se aplicaron medidas menores, tras el análisis del área jurídica y la defensa correspondiente, a la que los docentes tienen derecho.

Torres Cedillo, destacó que desde su llegada a la secretaría en marzo de 2022 se ha implementado un programa de “cero tolerancia” que incluye capacitaciones, pláticas y fortalecimiento normativo para prevenir este tipo de conductas.

No obstante, el secretario advirtió sobre la necesidad de equilibrar la protección hacia los estudiantes con el respaldo a los docentes. Señaló que el avance en las leyes que protegen a los niños ha generado un clima de inseguridad para los maestros, quienes ahora temen llamar la atención o corregir conductas en el aula por miedo a ser denunciados.

Puso como ejemplo un caso reciente en el que un docente fue acusado de discriminación por referirse a un estudiante como “chaparrito” durante una actividad lúdica, situación que podría costarle su empleo pese a que la intención del maestro no fue ofensiva.

En este contexto, Torres Cedillo informó que se trabaja en coordinación con la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Patricia Aradillas, en la promoción de una ley que defienda el profesionalismo de los docentes potosinos que protejan su labor.