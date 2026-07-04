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Tráiler se incendia en El Naranjo; no hay heridos

Protección Civil de El Naranjo atribuye el siniestro a un probable corto circuito

Por Huasteca Hoy

Julio 04, 2026 11:00 a.m.
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Foto: Especial

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      EL NARANJO.- Un tractocamión se incendió la noche del viernes cuando transitaba sobre la carretera federal Barra de Navidad.

      Lo anterior sucedió en el tramo El Naranjo–Ciudad del Maíz, a la altura de la comunidad El Sabino de Arriba, y no se reportaron personas lesionadas.

      De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Protección Civil de El Naranjo, el siniestro se habría originado a consecuencia de un probable corto circuito en la unidad.

      Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil y otras corporaciones de emergencia acudieron al lugar para atender el incidente y realizar las labores correspondientes.

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      El operador logró abandonar el vehículo antes de que las llamas se propagaran, por lo que resultó ileso. El incendio dejó únicamente daños materiales.

      Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por ese tramo carretero, debido a las maniobras realizadas por los cuerpos de auxilio.

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