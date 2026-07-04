Tráiler se incendia en El Naranjo; no hay heridos

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EL NARANJO.- Un tractocamión se incendió la noche del viernes cuando transitaba sobre la carretera federal Barra de Navidad.

Lo anterior sucedió en el tramo El Naranjo–Ciudad del Maíz, a la altura de la comunidad El Sabino de Arriba, y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Protección Civil de El Naranjo, el siniestro se habría originado a consecuencia de un probable corto circuito en la unidad.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil y otras corporaciones de emergencia acudieron al lugar para atender el incidente y realizar las labores correspondientes.

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El operador logró abandonar el vehículo antes de que las llamas se propagaran, por lo que resultó ileso. El incendio dejó únicamente daños materiales.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas extremar precauciones al transitar por ese tramo carretero, debido a las maniobras realizadas por los cuerpos de auxilio.