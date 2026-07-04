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Alistan operativo especial en la glorieta Bocanegra

Centro de mando y ambulancia estarán activos para atención y seguridad, ante posibles festejos

Por Rolando Morales

Julio 04, 2026 12:25 p.m.
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Alistan operativo especial en la glorieta Bocanegra
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      El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que para este domingo se desplegará un operativo especial en la Glorieta Bocanegra ante la posibilidad de concentraciones masivas de aficionados tras el partido de la Selección Mexicana.

      El funcionario señaló que la dependencia ya trabaja en la planeación de las acciones preventivas y mantiene coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para atender de manera conjunta cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse durante los festejos. Indicó que se espera una importante afluencia de personas en la zona, por lo que se busca garantizar condiciones de seguridad para los asistentes.

      Polanco Acosta explicó que Protección Civil Municipal contempla la participación de 40 elementos operativos y alrededor de 20 voluntarios, además de contar con una ambulancia en el área.

      Asimismo, adelantó que se instalará un centro de mando en las inmediaciones de la glorieta, desde donde se coordinarán las acciones de atención, vigilancia y respuesta ante cualquier emergencia que pudiera registrarse durante la concentración.

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      Entre las recomendaciones a la ciudadanía, llamó a celebrar con responsabilidad, especialmente a quienes acudan acompañados de menores de edad, adultos mayores o personas en condición de vulnerabilidad. También pidió evitar arrojar objetos y recordó que el consumo de bebidas alcohólicas no está permitido en la vía pública, por lo que exhortó a los asistentes a respetar la normatividad para evitar incidentes y garantizar una convivencia segura.

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      De acuerdo con lo expuesto, las acciones se desarrollarán en el marco de los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz, con la participación de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de salvaguardar a quienes acudan a celebrar un posible triunfo de la Selección Mexicana.

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