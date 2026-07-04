Impulsan en SLP conservación de cactáceas en riesgo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

San Luis Potosí alberga la mayor diversidad de cactáceas de México, pero decenas de sus especies están en riesgo.

Con el propósito de contribuir a su conservación y promover alternativas sustentables que reduzcan la extracción de ejemplares de su hábitat natural, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) realiza talleres de propagación por semillas e injerto de cactáceas como parte de un proyecto de investigación apoyado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT).

La primera edición del Taller práctico de propagación por semillas e injerto de cactáceas se realizó en las instalaciones del IPICYT y fue impartida por Joel Flores Rivas e Israel Cruz Jiménez, quienes se desempeñan como Investigador Titular "C" e Investigador Posdoctoral, respectivamente, así como Juan Pablo Ortiz Brunel, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan.

Joel Flores explicó que estas actividades forman parte de un proyecto orientado a estudiar la germinación de cactáceas en categoría de riesgo de San Luis Potosí frente a los efectos del cambio climático, en particular el incremento de la temperatura y la reducción de la disponibilidad de agua. Además de generar conocimiento científico, el proyecto contempla actividades de divulgación dirigidas a sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar estas especies.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que la conservación de las cactáceas depende, en gran medida, de evitar su extracción del hábitat natural. Explicó que una práctica frecuente consiste en retirar plantas directamente del campo para utilizarlas con fines ornamentales, lo que afecta tanto a las poblaciones como a los ecosistemas donde se desarrollan.

"Si las personas aprenden a cultivarlas desde semilla, se reduce la necesidad de extraerlas de su ambiente natural. Además, se genera un mayor conocimiento sobre estas especies y sobre su importancia ecológica", señaló.

San Luis Potosí —precisó— ocupa un lugar privilegiado en México por su extraordinaria riqueza de cactáceas. El estado alberga 35 géneros y 187 especies, lo que lo convierte en la entidad con la mayor diversidad de este grupo de plantas en el país.

Sin embargo, una parte importante de esta diversidad se encuentra en categoría de riesgo. Actualmente, 74 de las 187 especies están incluidas en la Norma Oficial Mexicana en alguna categoría de protección —en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial—. De ellas, 16 son endémicas de San Luis Potosí, es decir, únicamente se distribuyen de forma natural en territorio potosino.

Como parte del proyecto, el equipo de investigación desarrolla experimentos en laboratorio, invernadero y campo para identificar las condiciones que favorecen el establecimiento y la supervivencia de las plántulas. Uno de los estudios analiza el papel de los mezquites como plantas nodrizas, ya que generan microambientes que facilitan el establecimiento de las cactáceas durante sus primeras etapas de desarrollo.

Asimismo, los investigadores evalúan si estos árboles podrán seguir desempeñando esa función bajo escenarios de incremento de la temperatura derivados del cambio climático.

Señaló que, aunque muchas personas consideran que las cactáceas son extremadamente resistentes al calor y la sequía, esa capacidad corresponde principalmente a los ejemplares adultos. En contraste, las semillas y las plántulas son mucho más vulnerables al estrés provocado por las altas temperaturas y la disminución de la humedad.

Explicó que esta etapa temprana del desarrollo representa el periodo de mayor mortalidad en el ciclo de vida de estas plantas, por lo que el calentamiento global podría comprometer seriamente la regeneración natural de diversas especies si no se implementan estrategias eficaces de conservación.

El proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución. No obstante, el investigador cuenta con cerca de 25 años de trayectoria en el IPICYT, periodo durante el cual ha dedicado gran parte de su labor al estudio de las cactáceas, la ecología de semillas, las respuestas de las plantas al estrés ambiental y los efectos del cambio climático sobre estos organismos.

Asimismo, hizo un llamado a evitar prácticas tradicionales que ponen en riesgo a especies de crecimiento muy lento, como la extracción de biznagas para decorar nacimientos durante la temporada decembrina. Muchas de estas plantas son ejemplares adultos que tardaron décadas, e incluso siglos, en desarrollarse y que, una vez retiradas de su hábitat, difícilmente logran sobrevivir.

Finalmente, señaló que los talleres de propagación por semillas representan una alternativa para quienes desean tener una cactácea en casa sin afectar las poblaciones silvestres. Aunque cultivar estas plantas desde semilla requiere paciencia debido a su lento crecimiento, esta práctica contribuye a disminuir la presión sobre las poblaciones naturales y favorece su conservación.

Las personas interesadas en conocer más sobre este proyecto y/o participar en futuras actividades pueden comunicarse con el Dr. Joel Flores a través del correo electrónico joel@ipicyt.edu.mx.