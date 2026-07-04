IA, principal desafío para el próximo proceso electoral: Ceepac

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La Inteligencia Artificial se perfila como uno de los principales desafíos para la organización del próximo proceso electoral, al representar una nueva vía para la violencia política contra las mujeres en razón de género, advirtió la integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Graciela Díaz Vázquez.

Informó que el organismo electoral ya trabaja en la preparación de criterios y herramientas para atender este tipo de casos, al considerar que las agresiones difundidas mediante redes sociales y plataformas digitales plantean retos distintos para su investigación, atención y eventual sanción.

Señaló que el uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial obliga a las autoridades electorales a aplicar sus capacidades técnicas y jurídicas, debido a que estas herramientas pueden utilizarse para generar o difundir contenidos que constituyan violencia política en razón de género durante las campañas.

Díaz Vázquez indicó que, además de la actuación de las autoridades, será necesaria la participación de partidos políticos, candidaturas, militancias y personas usuarias de redes sociales para evitar la reproducción de este tipo de conductas en el desarrollo del proceso electoral.

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Asimismo, exhortó a las mujeres que sean víctimas de violencia política en razón de género a presentar las denuncias correspondientes y recordó que el Ceepac cuenta con protocolos de atención, mecanismos para valorar el nivel de riesgo y medidas de protección para quienes enfrenten este tipo de agresiones. La consejera sostuvo que estos casos cuentan con mecanismos legales para su investigación y sanción.

En términos generales, la violencia política contra las mujeres en razón de género se presenta cuando, por el hecho de ser mujeres, enfrentan acciones u omisiones que buscan limitar o impedir el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. La legislación reconoce estas conductas para garantizar una participación pública en condiciones de igualdad y libre de violencia.