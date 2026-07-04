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¿Qué sigue tras el examen de admisión a la UASLP?

Finalmente, fueron 14 mil 121 los aspirantes que realizaron las pruebas el viernes

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 04, 2026 11:35 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizó este viernes la aplicación del Examen de Admisión 2026 a 14 mil 121 aspirantes, de los 15 mil 028 registrados, quienes buscan incorporarse a alguno de los programas de licenciatura, técnico superior universitario o bachillerato general universitario en sus campus de la Zona Metropolitana y de los municipios de Salinas, Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale.

      La casa de estudios informó que del total de sustentantes que participaron en las pruebas del proceso de Admisión UASLP, 23 fueron aspirantes extranjeros provenientes de países como Estados Unidos, Perú, Colombia y Cuba; y mil 165 son originarios de otros estados de la República. Asimismo se brindaron las facilidades para 26 aspirantes con algún tipo de discapacidad.

      Ahora, queda esperar a los resultados de los aspirantes admitidos se divulgarán el día sábado 11 de julio a las 20:00 horas. 

      Estos, los puedes consultar en el sitio oficial: 

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      https://resultados.uaslp.mx/resultados.uaslp.mx

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