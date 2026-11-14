Aguas negras inundan el Fracc. La Cofradía

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Habitantes del fraccionamiento La Cofradía denunciaron recurrentes inundaciones de aguas residuales durante la temporada de lluvias, luego de que la construcción de la segunda etapa de este complejo habitacional agravara los problemas en la red de drenaje.

Los vecinos señalaron que desde este año comenzaron a presentar fallas en el sistema de alcantarillado, situación que ha provocado que, durante las precipitaciones, el agua pluvial se mezcle con las aguas residuales y termine inundando las calles y los accesos al fraccionamiento.

Explicaron que han solicitado a la constructora una solución, pero ésta se deslinda de la responsabilidad al argumentar que el mantenimiento de la red corresponde al Interapas. Sin embargo, aseguraron que el organismo operador tampoco ha atendido sus demandas y únicamente les ha dado largas.

Consideraron que la problemática es responsabilidad compartida de la constructora, Interapas y el Ayuntamiento, pues señalaron que no debió autorizarse la construcción de más viviendas sin garantizar que la infraestructura sanitaria tuviera capacidad para atender a los nuevos habitantes y afectar a quienes ya habitan en el fraccionamiento.

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Como ejemplo, mencionaron que durante las intensas lluvias registradas la madrugada de este jueves, el agua residual se combinó con la pluvial inundando la mayor parte del complejo habitacional. Ante esta situación, por la mañana acudió una unidad tipo vactor de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) para realizar trabajos de desazolve en las alcantarillas.

No obstante, los habitantes advirtieron que estas acciones son únicamente temporales, pues temen que las inundaciones se repitan con cada lluvia. Indicaron que en lo que va del año se han registrado tres episodios de este tipo, incluido el ocurrido esta semana.

Añadieron que la red sanitaria también es compartida con el fraccionamiento La Misión, cuyos habitantes enfrentaron afectaciones durante las recientes precipitaciones, al grado de que las aguas residuales comenzaron a brotar por los sanitarios de algunas viviendas.