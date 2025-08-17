Sembrarían árboles en Plaza de Fundadores

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se revisará la viabilidad para generar áreas verdes y plantar árboles en la zona de la plaza Fundadores.

Afirmó que este espacio no formó parte de las recientes acciones de reforestación y rehabilitación de los jardines del Centro Histórico, puesto que se prepara un proyecto para intervenir en este espacio que hasta el momento no cuenta con ningún área verde.

“Lo que quiero buscar es que sea un espacio donde la gente se pueda sentar bajo la sombra de un árbol, pero tengo que buscar también la forma de no afectarla, en eso estoy con los expertos de parques y jardines viendo algún tipo de especie”, señaló el funcionario municipal.

Explicó que se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historía (INAH) a fin de obtener la factibilidad necesaria para colocar jardineras lo suficientemente amplias que puedan contener árboles en el espacio de la Plaza de Fundadores.

Asimismo se trabajará con la Dirección de Protección Civil Municipal a fin de no afectar el peso de la plancha, “ustedes van a Fundadores y no hay un lugar con temporada de sol donde te quieras sentar, la plaza parece triste, nadie se quiere sentar porque no soportas un rato el sol”.

De igual forma, mencionó que ya arrancó un proyecto para retirar concreto en determinados espacios y sembrar magnolias, principalmente en las zonas aledañas del Centro Histórico de la capital, la avenida Carranza y Tequis.