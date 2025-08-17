logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Sembrarían árboles en Plaza de Fundadores

Proyecto de reforestación en zonas públicas de San Luis Potosí

Por Rolando Morales

Agosto 17, 2025 03:00 a.m.
A
Sembrarían árboles en Plaza de Fundadores

Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se revisará la viabilidad para generar áreas verdes y plantar árboles en la zona de la plaza Fundadores.

Afirmó que este espacio no formó parte de las recientes acciones de reforestación y rehabilitación de los jardines del Centro Histórico, puesto que se prepara un proyecto para intervenir en este espacio que hasta el momento no cuenta con ningún área verde.

“Lo que quiero buscar es que sea un espacio donde la gente se pueda sentar bajo la sombra de un árbol, pero tengo que buscar también la forma de no afectarla, en eso estoy con los expertos de parques y jardines viendo algún tipo de especie”, señaló el funcionario municipal.

Explicó que se está trabajando en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historía (INAH) a fin de obtener la factibilidad necesaria para colocar jardineras lo suficientemente amplias que puedan contener árboles en el espacio de la Plaza de Fundadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo se trabajará con la Dirección de Protección Civil Municipal a fin de no afectar el peso de la plancha, “ustedes van a Fundadores y no hay un lugar con temporada de sol donde te quieras sentar, la plaza parece triste, nadie se quiere sentar porque no soportas un rato el sol”.

De igual forma, mencionó que ya arrancó un proyecto para retirar concreto en determinados espacios y sembrar magnolias, principalmente en las zonas aledañas del Centro Histórico de la capital, la avenida Carranza y Tequis.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desertaron 8% de aspirantes a policía
Desertaron 8% de aspirantes a policía

Desertaron 8% de aspirantes a policía

SLP

Rubén Pacheco

Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina
Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

Turismo reporta disminución en ocupación hotelera capitalina

SLP

Rolando Morales

Buscan regular la labor inmobiliaria
Buscan regular la labor inmobiliaria

Buscan regular la labor inmobiliaria

SLP

Ana Paula Vázquez

Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional
Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional

Vivienda enfrenta presiones ante crecimiento poblacional

SLP

Samuel Moreno

Especialista detecta una falta de estrategia integral en el sector