logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Separos de municipios huastecos permanecen en malas condiciones

Tancanhuitz y Matlapa son los municipios con más quejas al respecto

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Separos de municipios huastecos permanecen en malas condiciones

Edgardo Gasca Moreno, titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), advirtió que municipios de la Huasteca Potosina, presentan condiciones inadecuadas en sus separos preventivos y mantienen un alto número de quejas contra corporaciones policíacas por abuso de autoridad. Según explicó, estas deficiencias afectan directamente la seguridad y los derechos de las personas detenidas temporalmente por faltas administrativas.

“Se han emitido otras recomendaciones, pero estamos aquí hablando de infraestructura en cuanto a separos preventivos, donde se emitió la recomendación 003/2025 y que se hace referencia precisamente, a la falta de mantenimiento, a la falta de la infraestructura adecuada para poder reparar a personas detenidas por alguna sanción administrativa”, explicó.

Entre los municipios señalados destacan Tancanhuitz y Matlapa, donde los separos preventivos, están en malas condiciones y carecen de espacios diferenciados para hombres y mujeres, lo que obliga a utilizar oficinas temporales de la Dirección de Seguridad Pública. Gasca Moreno precisó que estas observaciones forman parte de un programa permanente de supervisión de la Tercera Visitaduria de la CEDH, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abarca a los 59 municipios del estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte
Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte

Persiste fuga de agua negra en Acceso Norte

SLP

Flor Martínez

Protestan feministas en carrera feminista
Protestan feministas en carrera feminista

Protestan feministas en carrera feminista

SLP

Ana Paula Vázquez

Les preocupan las condiciones sanitarias de mujeres detenidas en penal de Xolol y en La Pila

Grupos indígenas desmienten al INPI y Bienestar
Grupos indígenas desmienten al INPI y Bienestar

Grupos indígenas desmienten al INPI y Bienestar

SLP

Rolando Morales

Tergiversan el sentido de las resoluciones judiciales, aseguran

El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro
El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro

El SEA, acéfalo e inoperante: Mexiro

SLP

Jaime Hernández

Faltan secretario técnico y dos comisionados, revela estudio