Serían certificadas PPL, policías y migrantes

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Las habilidades laborales de policías, personas migrantes repatriadas y personas privadas de la libertad, podrían ser acreditadas mediante procesos de certificación en San Luis Potosí, de acuerdo con la propuesta presentada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

La certificación parte de reconocer conocimientos que una persona puede haber adquirido fuera de la educación formal, incluida la experiencia laboral. Para quienes regresan a México tras ser repatriados, la directora general de Conocer, María Guillermina Alvarado Moreno, señaló que este reconocimiento podría servir para acreditar sus capacidades al buscar trabajo.

En el caso de las personas privadas de la libertad, la funcionaria planteó que acreditar las habilidades adquiridas podría convertirse en una herramienta para conseguir empleo después de recuperar su libertad. "Necesitamos segunda oportunidad y a que nosotros se les queremos dar", sostuvo.

La propuesta también alcanzaría a los cuerpos policiales. El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso local, señaló tras la certificación el siguiente paso sería identificar qué competencias requieren acreditación en el estado.

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Para ello, planteó que desde el Congreso se buscaría trabajar con los distintos niveles de gobierno para la creacion de un Comité de Gestión por Competencias, en el que participarían representantes gubernamentales, empresariales, académicos y sindicales para definir los estándares de acuerdo con las actividades laborales de San Luis Potosí.