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SGS cambiará a directores de dos dependencias

Por Leonardo Vázquez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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SGS cambiará a directores de dos dependencias
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      El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, adelantó que su gobierno prepara ajustes en el gabinete para "cerrar con fuerza el año". En entrevista, confirmó que ya se evalúan perfiles y que los movimientos podrían concretarse a finales de octubre: "Ya estamos en eso. Estamos evaluando y probablemente para finales de este mes vamos a hacer algunos enroques".

      Explicó que los cambios aplicarían en dos direcciones, aunque evitó precisar cuáles. Señaló que los relevos buscan optimizar áreas y colocar a funcionarios con mayor ritmo de trabajo en posiciones estratégicas para enfrentar el último tramo de la administración. "Los tenemos casi listos. Serán cambios de directores. Los moveremos a áreas que no requieren tanta dinámica, esfuerzo o compromiso. Pondremos gente que hemos visto que trabaja de manera intensa", afirmó.

      El alcalde matizó que los ajustes no implican un señalamiento directo al desempeño de los actuales titulares, pero sí una reorganización interna para responder a un 2027 exigente. "No estoy diciendo que los actuales directores no trabajen, pero hay que optimizar espacios porque viene un nuevo año muy fuerte, muy importante, de cierre de administración", sostuvo.

      Con ello, Navarro busca reforzar la operación municipal en un periodo que deberá estar marcado por más obras, seguridad y servicios, donde el objetivo es "terminar con mucho trabajo a favor de Soledad y de su gente".

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