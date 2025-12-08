logo pulso
SLP

Sigue el plantón de informales en Plaza de Armas

No hay autoridad que haya logrado convencer a los manifestantes de retirarse

Por Samuel Moreno

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Sigue el plantón de informales en Plaza de Armas

A pocas semanas de concluir 2025, el plantón de comerciantes informales instalado en el Jardín Hidalgo, conocido como Plaza de Armas, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, permanece sin cambios, pese a los acercamientos y el diálogo sostenido con autoridades del Gobierno del Estado.

Los puestos, ubicados principalmente sobre el costado izquierdo del Palacio de Gobierno, continúan ocupando el andador que conecta con Plaza de los Fundadores y avenida Carranza. 

La instalación de estructuras y mercancías en esta zona mantiene obstruidas las fachadas de establecimientos formales, entre ellos restaurantes, tiendas de telefonía y comercios de calzado, lo que provoca un flujo constante y reducido para los transeúntes que circulan por el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con locatarios y comerciantes establecidos en el Centro Histórico, la presencia de estos módulos ha representado afectaciones para la actividad comercial formal, al señalar que el comercio informal ha incrementado su ocupación en el primer cuadrante de la capital.

Si bien una parte de la población ha optado por consumir en estos puestos debido a la diversidad de productos y precios accesibles, el plantón continúa siendo un punto de conflicto entre comerciantes establecidos, informales y autoridades estatales, sin que hasta el momento se haya informado sobre una fecha o acuerdo definitivo para su retiro.

