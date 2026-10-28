Sigue pendiente, rehabilitación de Plaza Cóndor en V. de Pozos

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Otra de las obras pendientes del gobierno de Villa de Pozos, la rehabilitación de la plaza Cóndor, en el sector de Rancho Viejo, registra un avance aproximado del 60 por ciento según la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal.

Entre los trabajos concluidos se encuentra la instalación de líneas de drenaje sanitario y agua potable en los edificios del 1 al 12, además de la construcción de bases para tinacos en las azoteas. También quedaron terminadas las banquetas y guarniciones de los edificios 1 al 6, mientras que las labores continúan en el resto del conjunto habitacional.

De manera paralela, se realizan trabajos de pintura e impermeabilización, así como la colocación de jardineras en la explanada principal y en el área cercana a la calle 30.

El director de la dependencia, Antonio Rodríguez Rangel, señaló que actualmente también se prepara la infraestructura para el nuevo sistema de alumbrado, mediante la instalación de poliductos y la construcción de bases para postes, aprovechando el avance de las obras de banquetas. La intervención busca mejorar servicios básicos e imagen urbana en este popular sector de Villa

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de Pozos.