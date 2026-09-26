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Sigue sin resolverse problema de telesecundarias

Por Flor Martínez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Sigue sin resolverse problema de telesecundarias
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      A una semana de la manifestación que realizaron madres de familia de la Telesecundaria Enrique Almazán Nieto, en la colonia Rivas Guillen Norte, por la falta de maestros, la plantilla docente aún no estaría completa, pues aunque se anunció la llegada de dos profesores y un director para el próximo lunes, permanecería una plaza sin cubrir.

      Las madres de familia señalaron que esperan que las autoridades educativas cumplan con lo anunciado y den una solución definitiva al problema, ya que una de las docentes que se incorporaría, únicamente estaría frente a grupo hasta diciembre, situación que genera incertidumbre sobre lo que ocurrirá al inicio del próximo año.

      La protesta se realizó el pasado jueves, luego de que, a tres semanas del inicio del ciclo escolar, tres grupos permanecían sin maestro. Esta situación provocó que los estudiantes no recibieran clases de manera regular y, de acuerdo con las madres inconformes, representa una problemática que ya se había presentado durante el ciclo escolar anterior.

      Durante esta última semana incluso se registró la suspensión de clases y se informó a los padres de familia que el próximo lunes se realizaría una reunión para abordar la situación y comunicar oficialmente la incorporación de los nuevos docentes.

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      "Nos comentaron que van a entrar dos maestros nuevos y un director, pero va a faltar un maestro y la maestra que estará hasta diciembre. Esperamos que nos den una solución inmediata", señalaron.Las madres de familia advirtieron que, si el problema persiste y la plantilla no queda completa, continuarán presionando a las autoridades educativas para obtener una solución, pues consideran que los estudiantes no pueden enfrentar otro ciclo escolar con interrupciones en sus clases debido a la falta de docentes.

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