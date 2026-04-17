Sistema Estatal de Cuidados sigue detenido

El Sistema Estatal de Cuidados continúa frenado en los municipios de San Luis Potosí. A cuatro meses de que la reforma fue aprobada por el Congreso del Estado, sólo seis de los 16 cabildos necesarios la han avalado, por lo que el procedimiento aún no puede concluir con su publicación en el Diario Oficial del Estado.

Mariana Hernández Noriega, presidenta de Cuidadoras Potosinas, explicó que la minuta enviada a los municipios desde diciembre de 2025 ha avanzado de manera desigual, aunque prácticamente todos los cabildos ya la tienen en revisión dentro de sus sesiones ordinarias. El rezago en la validación municipal ocurre en medio de un problema de fondo: el desconocimiento que persiste en varios ayuntamientos sobre el trabajo de cuidados y quiénes lo realizan, señalaron integrantes de colectivos de cuidadoras.

Entre los municipios que ya aprobaron la reforma mencionó a Ciudad Valles, Santo Domingo y Rioverde. También reconoció que el reciente periodo vacacional atravesó parte del proceso y retrasó algunas sesiones de análisis. No obstante, advirtió que el mayor obstáculo no ha sido administrativo, sino la falta de conocimiento sobre el tema en los propios municipios. "El tema lo desconocía la mayoría de ellos, desde el concepto básico de quién es una persona cuidadora", expuso.

La reforma aprobada por el Congreso local reconoce el derecho a cuidar, a recibir cuidados en condiciones dignas y al autocuidado, con el propósito de que las personas cuidadoras también puedan acceder a espacios de descanso y a condiciones que les permitan sostener esta labor sin profundizar su desgaste físico y emocional.

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Hernández Noriega agregó que, de acuerdo con los datos que han recabado, sólo 15 por ciento de las personas cuidadoras cuenta con un empleo remunerado fuera del hogar, mientras que la mayoría permanece dedicada de tiempo completo a tareas no pagadas. A ello se suman problemáticas como discriminación y acoso por asociación, derivadas del vínculo con la persona a la que cuidan.

Con seis avales confirmados, la creación del Sistema Estatal de Cuidados todavía depende del respaldo de 10 cabildos más para completar el procedimiento constitucional y avanzar a su entrada en vigor.