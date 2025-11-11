Sitúan a SL por debajo del promedio nacional en servicio de transporte

A pesar de que en días recientes el Gobierno del Estado presumió la encuesta de Rubrum que coloca al transporte público de San Luis Potosí como “el mejor del país” con 7.9 puntos, un análisis técnico del Centro Mario Molina, ofrece una imagen completamente distinta. Su Ranking de Transporte Público para Ciudades Mexicanas, sitúa a la capital potosina en la parte media de la tabla, con apenas 40.4 puntos, por debajo del promedio nacional.

El estudio evaluó 21 de las ciudades más grandes del país en criterios como accesibilidad, eficiencia, equidad, seguridad, digitalización y sostenibilidad. En ese comparativo, San Luis Potosí quedó en el lugar 11, muy lejos de las primeras posiciones que ocupan Ciudad de México, Pachuca y Mérida.

Aunque el sistema local obtiene buenos resultados en seguridad, donde alcanza el tercer lugar, además de posiciones aceptables en digitalización e institucionalización, el balance general revela importantes rezagos: es el sexto peor en eficiencia, el tercero peor en sostenibilidad ambiental y ni siquiera fue evaluado en accesibilidad para todos los usuarios, uno de los rubros clave del análisis.

El Centro Mario Molina advierte que los principales problemas en las ciudades evaluadas incluyen baja calidad del servicio, falta de accesibilidad, inseguridad vial y unidades obsoletas, elementos que también se observan en San Luis Potosí. Así, mientras Rubrum describe un transporte público ejemplar, el diagnóstico especializado muestra un sistema con fallas estructurales y retos urgentes, dejando en evidencia una clara incongruencia entre la narrativa oficial y los resultados técnicos.

Del igual forma, sistema de transporte Metro Red de San Luis Potosí no figura en los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hecho que ha generado cuestionamientos debido a la insistente promoción gubernamental del proyecto como un modelo exitoso. De acuerdo con la metodología del programa Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), el Inegi únicamente recopila datos de sistemas estructurados en ciudades con operación consolidada, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro y León. San Luis Potosí no se encuentra entre las localidades consideradas dentro de esta cobertura.