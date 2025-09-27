logo pulso
Dan curso de defensa personal para mujeres

Por Jesús Vázquez

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Dan curso de defensa personal para mujeres

Matehuala.- La Instancia Municipal de la Mujer llevó a cabo un taller de defensa personal especial para mujeres en las instalaciones del Centro Cultural, orientado a la prevención de la violencia contra las mujeres.

Esta actividad se desarrolló con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Libre para Mujeres, permitiendo a las mujeres de diferentes edades aprender técnicas básicas de defensa personal, mismas que contribuyen a su seguridad y confianza.

Durante el taller, las participantes expresaron su interés en que se realicen más actividades de este tipo, las cuales serán promovidas nuevamente por la Instancia Municipal de la Mujer en coordinación con otras instituciones. 

Las participantes estuvieron muy emocionadas y manifestaron que se deben de organizar más talleres de este tipo para defenderse en diferentes situaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

César Augusto Castillo, facilitador del programa de prevención del delito del Secretariado Ejecutivo, explicó que durante la sesión se abordaron técnicas de sometimiento, zafes, golpeo, pateo y puntos de presión, herramientas útiles para reaccionar ante una posible agresión. 

Esto para fortalecer la seguridad de las mujeres y prevenir un atentado en su contra. 

