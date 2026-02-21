Soledad anuncia su separación del Interapas

El alcalde Juan Manuel Navarro, informó que durante el próximo mes de marzo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentará formalmente ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí la propuesta para desincorporarse del organismo operador Interapas, en medio del inicio de la temporada de calor y el incremento en solicitudes de agua mediante pipas.

Proceso administrativo y presentación de la iniciativa

El edil señaló que el proceso administrativo se encuentra prácticamente listo y que la fecha de marzo está definida para ingresar la iniciativa correspondiente. Indicó que los trabajos previos avanzan conforme a lo previsto, por lo que confió en que el trámite legislativo pueda iniciar sin contratiempos.

Apoyo legislativo y antecedentes de la propuesta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Navarro recordó que la ruta ya había sido anunciada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Gámez, quien ha impulsado la propuesta de separación del sistema metropolitano de agua potable, alcantarillado y saneamiento.