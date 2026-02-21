logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Fotogalería

Ovacionan noche sinfónica en honor a José Alfredo Jiménez en el Teatro de la Paz

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Soledad anuncia su separación del Interapas

En medio de época de calor y con más peticiones de agua con pipas

Por Samuel Moreno

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Soledad anuncia su separación del Interapas

El alcalde Juan Manuel Navarro, informó que durante el próximo mes de marzo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentará formalmente ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí la propuesta para desincorporarse del organismo operador Interapas, en medio del inicio de la temporada de calor y el incremento en solicitudes de agua mediante pipas.

Proceso administrativo y presentación de la iniciativa

El edil señaló que el proceso administrativo se encuentra prácticamente listo y que la fecha de marzo está definida para ingresar la iniciativa correspondiente. Indicó que los trabajos previos avanzan conforme a lo previsto, por lo que confió en que el trámite legislativo pueda iniciar sin contratiempos.

Apoyo legislativo y antecedentes de la propuesta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Navarro recordó que la ruta ya había sido anunciada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Gámez, quien ha impulsado la propuesta de separación del sistema metropolitano de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    América impone condiciones en Puebla.
    América impone condiciones en Puebla.

    América impone condiciones en Puebla.

    SLP

    Redacción

    Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026

    SLP

    Redacción

    El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP

    SLP

    Redacción

    Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP
    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    Confirman nuevo caso de sarampión y refuerzan vacunación en SLP

    SLP

    Redacción

    Aplican más de 302 mil dosis y revisan cartillas en escuelas