Soledad anuncia su separación del Interapas
En medio de época de calor y con más peticiones de agua con pipas
El alcalde Juan Manuel Navarro, informó que durante el próximo mes de marzo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentará formalmente ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí la propuesta para desincorporarse del organismo operador Interapas, en medio del inicio de la temporada de calor y el incremento en solicitudes de agua mediante pipas.
Proceso administrativo y presentación de la iniciativa
El edil señaló que el proceso administrativo se encuentra prácticamente listo y que la fecha de marzo está definida para ingresar la iniciativa correspondiente. Indicó que los trabajos previos avanzan conforme a lo previsto, por lo que confió en que el trámite legislativo pueda iniciar sin contratiempos.
Apoyo legislativo y antecedentes de la propuesta
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Navarro recordó que la ruta ya había sido anunciada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Fernando Gámez, quien ha impulsado la propuesta de separación del sistema metropolitano de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
no te pierdas estas noticias
América impone condiciones en Puebla.
Redacción
Las Águilas de André Jardine vencieron con autoridad al Puebla y llegaron a 11 puntos
Copocyt capacita a investigadores para acceder a fondos 2026
Redacción
El 24 de febrero se realizará una capacitación virtual
Incendios activos movilizan brigadas en tres municipios de SLP
Redacción
Uno de los siniestros forestales tiene 30% de control