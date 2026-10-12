"Soledad cerrará 2026 sin deuda"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez tendrá dinero suficiente para cerrar los compromisos de cierre de 2026, según el presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz. Dijo que están garantizados el cumplimiento de prestaciones laborales de fin de año y la entrega y avance de diversas obras urbanas y programas para el disfrute familiar.

Aseguró el edil que será un cierre de año 2026 con finanzas sanas para la administración municipal, derivado de un ejercicio óptimo de los recursos públicos, que permitirá cumplir con los compromisos laborales de los trabajadores. El recurso de cierre de año permitirá entregar diversas obras de infraestructura que están por concluir en distintas colonias.

Dijo que el Ayuntamiento no tiene la necesidad de pedir préstamos al Gobierno Estatal y preserva un gobierno con cero deuda pública.

Añadió que por disciplina financiera, el gobierno municipal está preparado para la erogación del presupuesto para el pago de aguinaldos, prestaciones laborales y apoyos decembrinos que se les brinda a las y los trabajadores municipales, incluidos las y los policías de la Guardia Civil Municipal, por lo que no existe presión presupuestal, sino que se tiene un plan de trabajo ordenado al cierre del año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí