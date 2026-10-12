logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Soledad cerrará 2026 sin deuda"

Por Martín Rodríguez

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
"Soledad cerrará 2026 sin deuda"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez tendrá dinero suficiente para cerrar los compromisos de cierre de 2026, según el presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz. Dijo que están garantizados el cumplimiento de prestaciones laborales de fin de año y la entrega y avance de diversas obras urbanas y programas para el disfrute familiar. 

      Aseguró el edil que será un cierre de año 2026 con finanzas sanas para la administración municipal, derivado de un ejercicio óptimo de los recursos públicos, que permitirá cumplir con los compromisos laborales de los trabajadores. El recurso de cierre de año permitirá entregar diversas obras de infraestructura que están por concluir en distintas colonias.

      Dijo que el Ayuntamiento no tiene la necesidad de pedir préstamos al Gobierno Estatal y preserva un gobierno con cero deuda pública. 

      Añadió que por disciplina financiera, el gobierno municipal está preparado para la erogación del presupuesto para el pago de aguinaldos, prestaciones laborales y apoyos decembrinos que se les brinda a las y los trabajadores municipales, incluidos las y los policías de la Guardia Civil Municipal, por lo que no existe presión presupuestal, sino que se tiene un plan de trabajo ordenado al cierre del año. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma
        Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

        Después de más de un año entregan rehabilitación de prolongación Moctezuma

        SLP

        Rubén Pacheco

        Obra incluye renovación de concreto, agua, drenaje y alumbrado led en tramo norte de la capital.

        Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP
        Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

        Sedesore sustituye 10% de beneficiarios en programas sociales de SLP

        SLP

        Redacción

        Beneficiarios deben mantener datos actualizados para recibir apoyos económicos y despensas.

        SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad
        SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

        SLP proyecta sexto penal de máxima seguridad

        SLP

        Redacción

        Las detenciones de narcomenudistas por la Guardia Civil Estatal aumentan la demanda en cárceles locales.

        SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo
        SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

        SLP ocupa quinto lugar nacional en producción de huevo

        SLP

        Redacción

        El municipio de Vanegas lidera la producción estatal con el 96%, seguido por Rioverde y Matehuala.