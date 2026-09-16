Hasta 40 minutos tarda el camión a La Virgen
La reducción en la frecuencia de rutas 15, 20 y 36 genera demoras superiores a 30 minutos en colonias oriente.
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Entre 25 y 40 minutos son los tiempos de espera para abordar el transporte público para quienes habitan en las colonias La Virgen y El Toro, en el sector oriente de Soledad de Graciano Sánchez, quienes reportaron una disminución en la frecuencia de las rutas que prestan servicio hacia esta zona.
Impacto en la comunidad
De acuerdo con usuarios de las rutas 15, 20 y 36 de la zona metropolitana, anteriormente el tiempo máximo de espera era de alrededor de 15 minutos; sin embargo, actualmente hay días en los que deben permanecer más de media hora en las paradas antes de conseguir una unidad. Los ciudadanos señalaron que la reducción en la frecuencia es evidente, pues mientras una unidad de la ruta 20 pasa por el Centro Histórico con dirección hacia estas colonias, durante el mismo periodo pueden circular hasta tres camiones de otras rutas.
Detalles confirmados
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Esta situación, afirmaron, afecta sus actividades cotidianas, ya que, pese a salir con anticipación de sus hogares, en ocasiones las unidades no realizan el ascenso de pasajeros debido a que ya circulan saturadas.
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