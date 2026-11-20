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Los funcionarios del Gobierno del Estado de San Luis Potosí que busquen competir por un cargo de elección popular en 2027 deberán cumplir con las disposiciones legales para evitar incurrir en responsabilidades administrativas, advirtió el contralor general del Estado, Sergio Arturo Aguinaga Muñiz.

El funcionario señaló que, aunque algunos integrantes de la administración estatal han hecho públicas sus aspiraciones políticas, hasta el momento ninguno ha solicitado formalmente separarse de su cargo.

Añadió que quienes busquen participar en la contienda deberán atender los requisitos establecidos en la normativa, incluida la separación de sus funciones cuando corresponda.

Aguinaga Muñiz advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones administrativas, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Esto, ante la posibilidad de que los servidores públicos utilicen sus responsabilidades o recursos institucionales para actividades relacionadas con sus intereses políticos.

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Respecto a posibles actos de promoción política en horario laboral u otras conductas irregulares de funcionarios estatales, indicó que hasta el momento no se han presentado quejas o denuncias ante la Contraloría por este tipo de situaciones.