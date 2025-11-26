Solicitan adelanto a Sefin dos municipios

logo pulso
Ariana García Vidal, titular de la dependencia, explica que se trata de adelantos de ahorros municipales y no de préstamos.

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado informó que dos municipios solicitaron adelantos de sus participaciones para cubrir sus compromisos financieros de fin de año. Ariana García Vidal, titular de la dependencia, explicó que se trata de adelantos de ahorros municipales y no de préstamos.

“Tenemos dos municipios que nos han pedido adelanto de sus ahorros. La verdad es que ellos están súper conscientes, no tanto como un préstamo, sino como adelanto de sus ahorros. Recordemos que algunos municipios ahorran a principio de año un porcentaje de sus participaciones y nosotros a fin de año se los entregamos, entonces ya estamos listos para que en próximas semanas se lo pudiéramos otorgar”, detalló García Vidal.

Justifica regidora Urbina voto contra presupuesto
SLP

Rolando Morales

Sostiene que hay incrementos en costo de predial que afectarán a 250 mil viviendas

Investigan difusión de video de detenido
SLP

Ana Paula Vázquez

Aparece “confesión” de uno de los presuntos asesinos del estudiante de la UASLP

Ni hay rupturas, ni estamos relegadas, señala Nancy García
SLP

Leonel Mora

Niega que ella y su compañera Gabriela López, estén siendo excluidas por bancada morenista

Recorte a Salud será de 53%: SS
SLP

Ana Paula Vázquez

La federación absorbió el manejo de los hospitales y centros de salud: Gómez Ordaz