Solicitan adelanto a Sefin dos municipios
Ariana García Vidal, titular de la dependencia, explica que se trata de adelantos de ahorros municipales y no de préstamos.
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado informó que dos municipios solicitaron adelantos de sus participaciones para cubrir sus compromisos financieros de fin de año. Ariana García Vidal, titular de la dependencia, explicó que se trata de adelantos de ahorros municipales y no de préstamos.
“Tenemos dos municipios que nos han pedido adelanto de sus ahorros. La verdad es que ellos están súper conscientes, no tanto como un préstamo, sino como adelanto de sus ahorros. Recordemos que algunos municipios ahorran a principio de año un porcentaje de sus participaciones y nosotros a fin de año se los entregamos, entonces ya estamos listos para que en próximas semanas se lo pudiéramos otorgar”, detalló García Vidal.
