Solicitan planos de El Museo del Ferrocarril para proyecto federal
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Aunque todavía no existe una fecha para el inicio de los trabajos de reconversión, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) del Gobierno del Estado, confirmó que se han solicitado los planos del Museo del Ferrocarril, a fin de que funja como estación en el proyecto ferroviario federal de la Ciudad de México al norte del país.
Expuso que la Secult se mantiene atenta frente a cualquier instrucción para las inminentes obras de remodelación, en aras de resguardar todo el acervo existente en el complejo ubicado frente a la alameda Juan Sarabia.
"Y bueno, estar listo para ver qué áreas se van a utilizar para el ir y venir cotidiano de las personas que pudieran ser usuarias, y para nosotros sería extraordinario que tuviéramos más afluencia de gente por el uso del ferrocarril, pero al mismo tiempo habría la posibilidad de tener más exposiciones más seguido. La verdad sí tiene afluencia", comentó.
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