Solicitará Segam 30 mdp extras para el año 2027
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La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) solicitará alrededor de 30 millones de pesos adicionales para desarrollar proyectos ambientales en San Luis Potosí durante 2027, entre ellos la creación de una escuela de educación ambiental y la instalación de dos casetas de monitoreo, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria detalló que la escuela requeriría una inversión aproximada de 10 millones de pesos, mientras que las casetas tendrían un costo estimado de entre seis millones de pesos cada una. Sin embargo, señaló que aún no cuenta con la cifra definitiva del presupuesto adicional que se planteará al Gobierno del Estado.
Entre los proyectos contemplados también se encuentra la digitalización de procesos de la dependencia, con la finalidad de optimizar sus labores. Mendoza Díaz indicó que estas acciones forman parte de las necesidades de fortalecimiento de la secretaría para el próximo ejercicio fiscal.
La titular de la Segam destacó que la creación de la escuela de educación ambiental representa uno de los proyectos relevantes para el próximo año, al buscar fortalecer la capacitación y la formación en materia ambiental.
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Por otra parte, adelantó que el Comité de Manejo del Fuego buscará reunirse nuevamente con productores cañeros de la Huasteca potosina para reforzar las medidas que permitan evitar la quema de caña durante la próxima zafra.
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