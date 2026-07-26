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Seguridad

Los encierran por agredir a sus familiares

Una de las víctimas denunció un ataque físico y verbal; la otra, una adulta mayor, señaló a su propia hija.

Por Redacción

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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Los encierran por agredir a sus familiares
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      En atención a dos reportes por violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Alan "N", de 38 años de edad, y a Mariana "N", de 35 años, por su probable participación en hechos constitutivos del delito de violencia familiar.

      La primera intervención se realizó en el fraccionamiento Santa Mónica, donde una mujer solicitó el apoyo de la autoridad al señalar que presuntamente Alan "N" la agredió física y verbalmente durante una discusión. La víctima manifestó su intención de proceder legalmente en contra del presunto agresor.

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