Ssa: la entidad ya acumula dos casos de sarampión

Además de otros esquemas de inmunización, en la actualidad se desarrolla la campaña de vacunación contra el sarampión en todo el Sector Salud, informó Esmeralda Vanegas Santana, jefa del Departamento de Vacunología de los Servicios de Salud de San

Luis Potosí.

Recientemente, Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, confirmó que, en lo que va del año, la entidad acumula dos casos confirmados de sarampión. El más actual corresponde a una mujer de alrededor de 40 años, residente de un municipio de la región Altiplano.

Vanegas Santana describió que San Luis Potosí cuenta con dos biológicos: la triple viral (RSP) contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas); y la doble viral (SR) contra el sarampión y la rubéola.

Precisó que, si bien la inoculación va dirigida principalmente a la infancia de un año, a la de 18 meses con una segunda dosis y de seis años, se refuerza a infantes rezagados y se vacuna a personas de 10 a 49 años pendientes de una dosis.

“Con todo el auge que tenemos en el país con los casos de sarampión, pues el estado ha estado participando activamente con toda la vacunación intensiva contra el sarampión”, comentó la entrevistada.

Los síntomas del sarampión cambian conforme se desarrolla la enfermedad. El primer signo es la fiebre alta que dura entre 4 y 7 días, y se presenta después de 10 ó 12 días de estar en contacto con el virus.

Durante la fase inicial del sarampión puede haber congestión nasal, tos, ojos rojos y con secreciones y manchas blancas en la parte interior de las mejillas, explica la Ssa federal.