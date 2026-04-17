SSPC defiende la actuación de sus elementos

Luego de la polémica generada en redes sociales por la detención de un joven en la Plaza del Carmen, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital defendió la actuación de sus elementos al asegurar que se realizó conforme a los protocolos establecidos y en apego a los derechos humanos.

La corporación municipal informó que la intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, situación que derivó en la revisión de un grupo de jóvenes por parte de los oficiales.

De acuerdo con el parte oficial, durante la intervención uno de los involucrados adoptó una actitud agresiva, lanzando golpes e insultos verbales contra los policías, lo que motivó su aseguramiento por incurrir en una falta administrativa contemplada en el artículo 21, fracción II del Bando de Policía

y Gobierno.

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La SSPC precisó que el joven fue trasladado ante el Juzgado Cívico, donde reconoció su conducta y ofreció disculpas a los agentes, con lo que el procedimiento concluyó conforme a derecho, sin mayores incidentes.

Ante la difusión de versiones que cuestionaban el actuar policial, la dependencia reiteró que sus intervenciones se rigen bajo principios de legalidad, con el objetivo de preservar el orden público y la sana convivencia en espacios como la Plaza del Carmen.