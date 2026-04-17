logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SSPC defiende la actuación de sus elementos

Por Samuel Moreno

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
SSPC defiende la actuación de sus elementos

Luego de la polémica generada en redes sociales por la detención de un joven en la Plaza del Carmen, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital defendió la actuación de sus elementos al asegurar que se realizó conforme a los protocolos establecidos y en apego a los derechos humanos.

La corporación municipal informó que la intervención ocurrió tras una denuncia ciudadana que alertaba sobre el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, situación que derivó en la revisión de un grupo de jóvenes por parte de los oficiales.

De acuerdo con el parte oficial, durante la intervención uno de los involucrados adoptó una actitud agresiva, lanzando golpes e insultos verbales contra los policías, lo que motivó su aseguramiento por incurrir en una falta administrativa contemplada en el artículo 21, fracción II del Bando de Policía 

y Gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La SSPC precisó que el joven fue trasladado ante el Juzgado Cívico, donde reconoció su conducta y ofreció disculpas a los agentes, con lo que el procedimiento concluyó conforme a derecho, sin mayores incidentes.

Ante la difusión de versiones que cuestionaban el actuar policial, la dependencia reiteró que sus intervenciones se rigen bajo principios de legalidad, con el objetivo de preservar el orden público y la sana convivencia en espacios como la Plaza del Carmen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico
Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

SLP

Martín Rodríguez

Víctimas de hackeo, 90% de las empresas
Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

SLP

Martín Rodríguez

Empresas afectadas enfrentan costos 40% mayores y pérdida de operaciones y clientes.

Diana Ruelas deja curul sin explicación
Diana Ruelas deja curul sin explicación

Diana Ruelas deja curul sin explicación

SLP

Ana Paula Vázquez

Revive amparo vs. "Dinoasis"
Revive amparo vs. "Dinoasis"

Revive amparo vs. "Dinoasis"

SLP

Jaime Hernández

Tribunal colegiado anula desechamiento y ordena a juez retomar el caso presentado por Cambio de Ruta