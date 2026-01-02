Suben 5% recursos de viáticos para el personal municipal

Para el 2026, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, aprobó un aumento del 5 por ciento en los servicios de traslado y viáticos del personal interno de la administración municipal, siendo los pasajes terrestres en el país, los que mayor aumento registraron, de acuerdo con lo presentado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

Según este presupuesto aprobado por el Cabildo Municipal en la Trigésima Sesión Ordinaria, para el 2026 se prevé un monto de 3 millones 111 mil 528.31 pesos por concepto de servicios de traslado y viáticos, según lo expuesto en la Ley de Egresos, específicamente en el clasificador por objeto del gasto en la clave presupuestaria 37000 la cual se utiliza para registrar gastos relacionados con el traslado y la estancia del personal por motivos oficiales.

Cabe resaltar que para el año fiscal 2025, la Presupuesto de Egresos contempló un monto dentro de este rubro de 2 millones 961 mil 210.12 pesos, lo que equivale a un incremento anual de 150 mil 318.19 pesos más.

De forma específica, los pasajes áreos contemplan un monto de 722 mil 213.86 pesos, 15 por ciento menos que en 2025, cuando el presupuesto para este apartado registró un monto de 856 mil 509.87 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En contraste, los pasajes terrestres registraron el mayor aumento de este capítulo del gasto previsto, con un aumento del 21 por ciento al tener un presupuesto para el 2026 de 1 millón 53 mil 369.76 pesos, contra 868 mil 652.70 pesos aprobados en 2025.