Suben 50% feminicidios atendidos por CEEAV

Los feminicidios atendidos por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en San Luis Potosí aumentaron 50 por ciento en 2025, al pasar de seis víctimas directas registradas en 2024 a nueve en el último año.

Aumento de feminicidios y orfandad infantil en San Luis Potosí

El incremento no solo refleja un repunte en la violencia letal contra mujeres, sino que mantiene una de sus consecuencias más profundas: la orfandad de niñas, niños y adolescentes.

La cifra forma parte de una respuesta a la solicitud de transparencia con folio 240467326000001, que documenta los casos atendidos entre el 5 de agosto de 2021 y el 31 de diciembre de 2025. En ese periodo, mientras en 2024 se registraron 12 menores en situación de orfandad, en 2025 la cifra subió a 13.

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Distribución geográfica y consecuencias familiares

Más allá de los números, los datos evidencian que la violencia feminicida no concluye con el asesinato de una mujer, sino que se extiende a sus familias, dejando hogares marcados por el duelo, la inestabilidad económica y procesos prolongados de atención psicológica y reparación del daño.

El análisis también muestra cambios en la distribución geográfica de los casos. En 2024, la atención se concentró principalmente en la Capital Potosina mientras que en 2025 se sumaron registros en municipios del interior del estado como Rioverde, Mexquitic y Tamazunchale, lo que amplía el alcance territorial del fenómeno.

Aunque el número de hijas e hijos en situación de orfandad se mantuvo prácticamente sin variaciones, incluso con el aumento de víctimas directas, los datos reflejan la persistencia de un patrón de afectación familiar que sigue impactando de manera directa a las infancias en la entidad.