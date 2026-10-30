Suspenden 30 bailes callejeros en la capital

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal ha suspendido cerca de 30 bailes en la vía pública durante los últimos días en la capital potosina, como parte de los operativos por los festejos de San Judas Tadeo, informó su titular, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

El comisario señaló que las intervenciones continuarán durante este fin de semana, ante el incremento de actividades relacionadas con las celebraciones de la Santa Muerte, para prevenir incidentes y situaciones de riesgo en las colonias de la capital potosina.

Explicó que los operativos se realizan de manera coordinada con autoridades estatales y federales, principalmente para impedir que las reuniones religiosas deriven en bailes con equipos de sonido, estructuras y consumo de alcohol en espacios públicos.

Villa Gutiérrez aclaró que la corporación respeta las manifestaciones de fe y permite que los vecinos realicen rezos y rosarios; sin embargo, interviene cuando estas actividades se convierten en eventos musicales que pueden generar problemas de seguridad.

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Indicó que, hasta el momento, la estrategia se ha centrado en la mediación con los organizadores y sonideros para que suspendan las actividades y retiren sus equipos, sin que se hayan registrado agresiones contra los elementos que ameriten detenciones durante estos operativos.