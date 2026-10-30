logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Suspenden 30 bailes callejeros en la capital

Las intervenciones de la SSPC seguirá durante este fin de semana

Por Samuel Moreno

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenden 30 bailes callejeros en la capital
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal ha suspendido cerca de 30 bailes en la vía pública durante los últimos días en la capital potosina, como parte de los operativos por los festejos de San Judas Tadeo, informó su titular, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

      El comisario señaló que las intervenciones continuarán durante este fin de semana, ante el incremento de actividades relacionadas con las celebraciones de la Santa Muerte, para prevenir incidentes y situaciones de riesgo en las colonias de la capital potosina.

      Explicó que los operativos se realizan de manera coordinada con autoridades estatales y federales, principalmente para impedir que las reuniones religiosas deriven en bailes con equipos de sonido, estructuras y consumo de alcohol en espacios públicos.

      Villa Gutiérrez aclaró que la corporación respeta las manifestaciones de fe y permite que los vecinos realicen rezos y rosarios; sin embargo, interviene cuando estas actividades se convierten en eventos musicales que pueden generar problemas de seguridad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Indicó que, hasta el momento, la estrategia se ha centrado en la mediación con los organizadores y sonideros para que suspendan las actividades y retiren sus equipos, sin que se hayan registrado agresiones contra los elementos que ameriten detenciones durante estos operativos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos
        Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos

        Pide SCT que camioneros justifiquen petición de recursos

        SLP

        Rubén Pacheco

        Martínez Acosta habló sobre la bolsa de casi 3 mil millones de pesos que solicitan los permisionarios en 2027

        Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital
        Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital

        Exhorta el PVEM a establecer plan de bacheo en la capital

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La propuesta incluye atención prioritaria en zonas de alto flujo vehicular

        PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo
        PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo

        PVEM es de centro, pero arropa causas de la izquierda: Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        El gobernador del estado habló sobre la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

        Considera Gallardo que hay grilla contra titular de la CEDH
        Considera Gallardo que hay grilla contra titular de la CEDH

        Considera Gallardo que hay "grilla" contra titular de la CEDH

        SLP

        Rubén Pacheco

        Señaló que desde el Gobierno del Estado existe respaldo institucional y apoyo al organismo